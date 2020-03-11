بلدية جبيل: إغلاق الحديقة العامة والمقاهي والملاهي الليلية وأماكن الاجتماع

أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس أنه "منعاً لانتشار فيروس ​الكورونا​ وعملاً بكتاب أمين عام ​المجلس الأعلى للدفاع​، ووزير ​السياحة​، ووزير ​الشباب​ و​الرياضة​، تقرر إغلاق الحديقة العامّة والمقاهي والملاهي الليليّة وأماكن الاجتماع، من ألعاب تسلية وغيرها من الصالات، بالإضافة الى ​المطاعم​ والأندية الرياضيّة والحمّامات العامّة باستثناء حمام "الشاميّة" والحمام قرب السوق القديم، بعد تعقيمها بالكامل، وذلك حتّى اشعار آخر"، داعية المواطنين الى "الالتزام بالإرشادات الصحيّة الصادرة عن ​وزارة​ الصحّة العامّة وتفادي الأماكن المكتظّة والاحتكاك المباشر مع الآخرين للتخفيف من انتشار الفيروس".

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