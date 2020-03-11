رئيس بلدية القاع: لا بدّ من ضبط المعابر والحدود لمنع انتشار كورونا

شدد رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​، في حديث تلفزيوني أنه "لا بدّ من ضبط المعابر والحدود لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ فلا يجوز أن يبقى معبر خالياً من الكمامات والقفازات ومن أدوات التعقيم".

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