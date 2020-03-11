فهمي التقى ترزيان ورئيس اتحاد العائلات البيروتية

التقى وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ النائب ​هاغوب ترزيان​ وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة اللبنانية. والتقى رئيس اتحاد جمعيات ​العائلات البيروتية​ محمد يموت و​محمد سنو​ وتم التباحث في امور بيروتية عامة. إضغط للمزيد

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