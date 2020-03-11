فهمي التقى ترزيان ورئيس اتحاد العائلات البيروتية

التقى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي النائب هاغوب ترزيان وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة اللبنانية.
والتقى رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد يموت ومحمد سنو وتم التباحث في امور بيروتية عامة.
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