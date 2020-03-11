جمعية تجار صيدا وضواحيها: لأخذ الإحتياطات الوقائية

دعت ​جمعية تجار صيدا وضواحيها​، في بيان "التجار والمواطنين الى اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة للوقاية من خطر انتقال فيروس "كورونا" المستجد والالتزام الكامل بما صدر ويصدر من ارشادات بهذا الخصوص عن ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة​ للحد من تفشي هذا الفيروس وللحفاظ على السلامة الشخصية والعامة"، متمنية أن "تمر هذه المحنة في أسرع وقت وأن يستعيد ​لبنان​ عافيته على شتى الصعد".

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