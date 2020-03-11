مستشفى سيدة المعونات: 10 إصابات بفيروس كورونا من طاقمنا

أعلنت ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ في بيان أنه "بعد الانتهاء من اجراء الفحوصات المخبرية على العاملين في المستشفى والذين كانوا على تواصل مباشر مع أحد المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​، تبيّن إصابة 10 أشخاص من الطاقم".

وأوضحت أن "جميع العاملين الذين شخّصوا بإصابتهم بالفيروس لم يظهروا أي عوارض مرتبطة وهم بصحة جيدة. وتم استقبالهم في قسم جُهّز لهم خصيصا وتم عزله نهائيا عن المستشفى وتتم مرافقتهم ومتابعتهم من قبل فريق طبي وتمريضي خاص طوال فترة حجرهم الصحي"، مشيرة الى أنه "ما زال يتواجد في المستشفى أحد المرضى الذي أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة وتتم متابعته في إحدى غرف العزل".