خضر: دورة لعناصر شرطة بلدية بعلبك للوقاية من الفيروس

أصدر ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ تعميما قضى بإخضاع جميع عناصر ​الشرطة البلدية​ لدورة إلزامية حول سبل الوقاية من ​فيروس كورونا​ بإشراف غرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل. وطلب من المواطنين التعاون مع شرطة البلدية حرصا على سلامتهم.

وأشر خضر إلى أن "الخضوع للاجراءات المتخذة من قبل الشرطة البلدية هو دليل وعي وثقافة وحضارة".