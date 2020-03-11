محافظ جبل لبنان قرر تجميد عمل صالات اللعب والملاعب والافراح

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أطلق محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي حملة "السلامة قبل السلام"، في إطار حملات التوعية من عدوى فيروس كورونا، من خلال استعمال اللون الرمادي بأي وسيلة للدلالة على الإمتناع عن السلام اليدوي أو التقبيل وكذلك للتذكير بوجوب تجنب الإزدحام.
كما ترأس المحافظ مكاوي، اجتماعا لغرفة ادارة الأزمات والكوارث في جبل لبنان، عبر تقنية سكايب، لمتابعة الإشراف على التدابير المتخذة في اطار الجهد الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استمع الى النتائج المحققة في مختلف أقضية المحافظة، ولا سيما على صعيد حملات التوعية من جهة، وسبل حماية موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها من جهة أخرى.
وأبلغ أعضاء الغرفة أنه أصدر قرارا قضى بتجميد عمل صالات لعب الورق ومحال الفيديو بوكر، محال ألعاب التسلية الكهربائية، ومحال التدليك spa، ملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة، مدن الملاهي، صالات لعب الكمبيوتر gaming، إضافة الى صالات الأفراح والمناسبات المغلقة، تحت طائلة ختم كل مؤسسة مخالفة بالشمع الأحمر.
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