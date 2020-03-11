النشرة: الجيش أقفل المعابر غير الشرعية بين لبنان بسوريا من جهة قضاء الهرمل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن قوة من الجيش ال​لبنان​ي عملت على إقفال المعابر غير الشرعية التي تربط لبنان بسوريا من جهة قضاء ​الهرمل​ بالسواتر الترابية.

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