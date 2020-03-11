النشرة: فوج سلاح الهندسة بالجيش فجر ألغام وقنابل غير متفجرة في العباسية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن عناصر من سلاح الهندسة في ​الجيش اللبناني​، عملت قبل قليل على ​تفجير​ عدد من ​الألغام​ والقنابل الغير متفجرة في منطقة ​العباسية​ وعلى مسافة قريبة من مسجد الرحمن وهي من مخلفات ​الجيش الإسرائيلي​. إضغط للمزيد

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