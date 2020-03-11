المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أصدر اجراءات وقائية داخل مقار تعاونية

اصدر المدير العام ل​تعاونية موظفي الدولة​ الدكتور ​يحيى خميس​، التعميم الآتي: "في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وحرصا على سلامة الوافدين والعاملين في التعاونية، تعلن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن ضرورة التقيد بالاجراءات التالية في كل من الادارة المركزية والفروع والمكاتب التابعة لها: عدم الحضور الى التعاونية الا في الحالات الطارئة والضرورية، او لاستلام ادوية الامراض السرطانية والمستعصية. وضع كمامة وقفازات لليدين عند الحضور الى اي مركز من مراكز التعاونية. اعتماد ارسال طلبات المساعدات المرضية والاجتماعية على اختلاف انواعها عبر بريد الليبان بوست. الالتزام بالتعليمات الوقائية المتخذة داخل مقار التعاونية".

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