يعقوب بعد لقاءه وزير الداخلية: حان الوقت لتشكيل أحزاب سياسية شبابية

إلتقى ممثل حركة النهج تجاه الحكومة الأمين العام ​علي يعقوب​ وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ على رأس وفد أكاديمي وعلمي كبير ضم متخصصين في عدة ميادين ومن مناطق وطوائف مختلفة.

وأشار يعقوب بعد الاجتماع إلى "أهمية التعاون مع ​وزارة الداخلية والبلديات​ في المرحلة المقبلة حيث يتوجب علينا العمل البناء على إعادة النهوض بالبلد"، وتم التباحث في عدة قضايا مهمة وقدمنا الحلول العملية لها مثل "إعطاء التراخيص الضرورية لتشكيل أحزاب سياسية شبابية من رحم المعارضة والحراك للنهوض من جديد في هذا البلد بشرط عدم علاقتها بالاحزاب التقليدية التي سببت هذا الفساد المتراكم والانهيار الكبير الغير مسبوق، وقدمنا خطة شاملة ومستدامة لادارة النفايات المنزلية خاصة في مجال اعادة التدوير على صعيد اللامركزية الإدارية وتبيان دور الوزارة خاصة بعد إحالة وزير الداخلية بالامس الكنس وجمع النفايات إلى القضاء المختص".

وقدم دراسة مفصلة في موضوع "زراعة القنب للاستخدام الطبي مع ملاحظات مكتوبة على القانون الذي أقرته ​اللجان المشتركة​ منذ أيام لتنظيمها في المراسيم التطبيقية في اطار العمل الحكومي واعطاء دور محوري لوزارة الداخلية لانه حاليا كما هو القانون كل شيء محتكر وضمن عمل ​وزارة الزراعة​ فقط مما يتيح لجهات سياسية التحكم بهذه الثروة الوطنية".

إلى ذلك أكد يعقوب اننا قدمنا حلولا علمية لمشكلة ​الكهرباء​ والموضوع الاقتصادي والمالي من خلال خطة "التمويل بالنمو"، كما الموافقة السريعة من قبل الوزير لملاحقة بعض رؤساء البلديات في حال التجاوزات الغير قانونية، واستغلال السلطة، والفساد، و​التلوث البيئي​.