الأمن العام: تمديد العمل بتسوية اوضاع السوريين الراغبين بالعودة

أعلمت المديرية العامة للأمن العام، في بيان "الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة ، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتباراً من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم ، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم ، كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم".

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