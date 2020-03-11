أعلنت ادارة ​مستشفى المقاصد​ في بيان أنها "حتى الان لم تستقبل ولم تعالج أي حالة تعاني من عدوى ​الكورونا​"، مؤكدة إلتزامها "بكل المعايير العلمية والرسمية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​ في كيفية ​الوقاية​ من هذه العدوى". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى المقاصد: لم نستقبل أي حالة كورونا وملتزمون المعايير العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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