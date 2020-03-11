‫حمادة: سوريا المتهاوية هي منبع ومعبر اساسي للداء في اتجاه لبنان

‫هنأ النائب ​مروان حمادة​، وزير ​الصحة​ السوري "على الصدق والشفافية اللتين أبداهما في موضوع ​الكورونا​، فيما ​سوريا​ المتهاوية هي منبع ومعبر اساسي للداء في اتجاه ​لبنان​ من خلال المعابر المشرّعة."، مذكرا أنه لمّا كان وزيرا للصحة في التسعينات، إكتشف لبنان حالات من ​الكوليرا​ مصدرها سوريا التي لم تبلغ عنها لا لبنان ولا ​منظمة الصحة​ العالمية.‬

وأوضح انه "عندما راجعتُ وزير الصحة السوري آنذاك البروفسور أياد الشطي، وهو طبيب واستاذ مميز، قال صراحة لي وللرئيس الراحل الياس الهراوي: "لو أعلنتُ عن حال واحدة لأعدمني النظام"، مضيفا: "إعتبروا أيها السادة. ومبروك لوزراء ​حسان دياب​ الرحلات الى دمشق. والمطلوب من متصدّر هذه اللائحة، وهو طبيب، أن يخضع نفسه الى الحجر الصحّي".‬