‫حمادة: سوريا المتهاوية هي منبع ومعبر اساسي للداء في اتجاه لبنان

هنأ النائب مروان حمادة، وزير الصحة السوري "على الصدق والشفافية اللتين أبداهما في موضوع الكورونا، فيما سوريا المتهاوية هي منبع ومعبر اساسي للداء في اتجاه لبنان من خلال المعابر المشرّعة."، مذكرا أنه لمّا كان وزيرا للصحة في التسعينات، إكتشف لبنان حالات من الكوليرا مصدرها سوريا التي لم تبلغ عنها لا لبنان ولا منظمة الصحة العالمية.
وأوضح انه "عندما راجعتُ وزير الصحة السوري آنذاك البروفسور أياد الشطي، وهو طبيب واستاذ مميز، قال صراحة لي وللرئيس الراحل الياس الهراوي: "لو أعلنتُ عن حال واحدة لأعدمني النظام"، مضيفا: "إعتبروا أيها السادة. ومبروك لوزراء حسان دياب الرحلات الى دمشق. والمطلوب من متصدّر هذه اللائحة، وهو طبيب، أن يخضع نفسه الى الحجر الصحّي".
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