لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في بيان الى أن "بعض الأشخصا يعمدون
على انتحال صفة موظفين بمنظمات دولية وبشكل خاص منظمة "اليونيسف" بحجة توعية المواطنين على فيروس كورونا ويقومون بأعمال مشبوهة كالسرقة وغيرها"، داعيا المواطنين الى "توخي الحذر وعدم التردد في الإبلاغ عبر الاتصال برقم الطوارئ في قوى الامن الداخلي 112".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير الداخلية حذر من منتحلي صفة موظفين دوليين بهدف السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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