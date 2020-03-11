مكتب وزير الداخلية حذر من منتحلي صفة موظفين دوليين بهدف السرقة

لفت المكتب الاعلامي لوزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في بيان الى أن "بعض الأشخصا يعمدون

على انتحال صفة موظفين بمنظمات دولية وبشكل خاص منظمة "​اليونيسف​" بحجة توعية المواطنين على ​فيروس كورونا​ ويقومون بأعمال مشبوهة كالسرقة وغيرها"، داعيا المواطنين الى "توخي الحذر وعدم التردد في الإبلاغ عبر الاتصال برقم الطوارئ في ​قوى الامن الداخلي​ 112".