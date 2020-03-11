نقابة أصحاب المطاعم: قرّرنا الإقفال باستثناء الديليفري

أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، في بيان أنه "رغم جهوزية النقابة والإحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا منّا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميّز بها. بعد لقاءات عديدة مع وزير السياحة رمزي المشرفية وفريق العمل وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا أنّ الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل".
ودعا كافة القطاعات الحيوية الى أن "تواكبنا في هذا التدبير حفاظًا على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان"، مطالبا وزير السياحة "مواكبة هذا القرار ومؤازرتنا في تنفيذه وأن يقدّم لنا الدعم المطلق لكي نستمرّ بعد انقضاء هذه الأزمة، نحن والموظفون شركائنا في الإنتاج"، كما طلب من المصارف والموردين وأصحاب العقارات "التعاون والأخذ بعين الإعتبار هذه الظروف الإستثنائية".
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