نقابة أصحاب المطاعم: قرّرنا الإقفال باستثناء الديليفري

أعلن رئيس نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري ​طوني الرامي​، في بيان أنه "رغم جهوزية النقابة والإحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها لمواجهة ​فيروس كورونا​، وحرصًا منّا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميّز بها. بعد لقاءات عديدة مع وزير ​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ وفريق العمل وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا أنّ الإقفال لفترة زمنية يصبّ في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي ال​لبنان​ية من دون استثناء، حفاظًا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل".

ودعا كافة القطاعات الحيوية الى أن "تواكبنا في هذا التدبير حفاظًا على ​الأمن​ الوقائي و​السلامة العامة​ لكل المواطنين في لبنان"، مطالبا وزير السياحة "مواكبة هذا القرار ومؤازرتنا في تنفيذه وأن يقدّم لنا الدعم المطلق لكي نستمرّ بعد انقضاء هذه ​الأزمة​، نحن والموظفون شركائنا في الإنتاج"، كما طلب من ​المصارف​ والموردين وأصحاب ​العقارات​ "التعاون والأخذ بعين الإعتبار هذه الظروف الإستثنائية".