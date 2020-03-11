بلدية برج الملوك: منع أي بائع متجول أو مشتري خردة أو ما شابه بالتجول

أعلنت بلدية ​برج الملوك​، تحت شعار "​الوقاية​ خير من قنطار علاج"، أنها "ستقوم بمنع أي بائع متجول أو مشتري خردة أو ما شابه بالتجول داخل البلدة والاحتكاك بالأهالي".

وطلبت من الأهالي معاونتها بهذا الموضوع "خوفا من انتقال ​فيروس كورونا​ لهم. أما الأهالي الذين لا يملكون سيارات، فطلبت منهم الاتصال ب​البلدية​ على الرقم 07835656 ما بين ​الساعة​ 9 و10 لتقلهم لشراء حاجياتهم من خضار ولحوم من البلدة أو من الجوار"، آملة "التعاون لما فيه خير الجميع".