بلدية برج الملوك: منع أي بائع متجول أو مشتري خردة أو ما شابه بالتجول

أعلنت بلدية برج الملوك، تحت شعار "الوقاية خير من قنطار علاج"، أنها "ستقوم بمنع أي بائع متجول أو مشتري خردة أو ما شابه بالتجول داخل البلدة والاحتكاك بالأهالي".
وطلبت من الأهالي معاونتها بهذا الموضوع "خوفا من انتقال فيروس كورونا لهم. أما الأهالي الذين لا يملكون سيارات، فطلبت منهم الاتصال بالبلدية على الرقم 07835656 ما بين الساعة 9 و10 لتقلهم لشراء حاجياتهم من خضار ولحوم من البلدة أو من الجوار"، آملة "التعاون لما فيه خير الجميع".
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