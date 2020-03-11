السفارة السعودية: ننسق مع الـMEA لتنظيم رحلتين لمواطنينا الراغبين بالعودة

اعلنت ​السفارة السعودية​ في بيان "أننا ننسق مع ​طيران الشرق الاوسط​ لتسيير رحلة السبت ​14 آذار​ 2020 ​الساعة​ الثامنة صباحاً الى مطار الملك خالد في ​الرياض​ ورحلة أخرى الاحد 15 آذار 2020 الساعة الثامنة صباحاً الى مطار الملك عبد العزيز للمواطنين السعوديّين الراغبين بالعودة الى المملكة".

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