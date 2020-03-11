اعلنت ​نقابة المعلمين​ في ​لبنان​ في بيان، "اقفال ابواب مركزها الرئيسي و مراكزها كافة في جميع المحافظات اعتبارا من صباح يوم الخميس 12/03/2020 ولغاية مساء الاحد 15/03/2020، نظرا للتطورات الصحية وحفاظا على سلامة الزميلات والزملاء والموظفين والموظفات في مراكز نقابة المعلمين في لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين تقفل ابوابها من الخميس الى الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.