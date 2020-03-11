مديرية الأوقاف الإسلامية: لاختصار خطبة الجمعة على أن لا تتجاوز العشر دقائق

أصدرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ تعميما لجميع أئمة وخطباء المساجد لاختصار خطبة الجمعة على أن لا تتجاوز العشر دقائق وإرشاد المصلين الى ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​، وتمنت على "كل مصل من لديه الاستطاعة أن يحضر معه سجادته الخاصة وان يتوضأ في بيته أو عمله زيادة في الوقاية، وعلى المرضى من المصلين أن يصلي الظهر في بيته ولا يحضر صلاة الجمعة حرصا على صحة إخوانه. وقد اتخذت ​الأوقاف الإسلامية​ في كل المساجد إجراءات حين الدخول إليها بان يعقم الداخل يديه بالمواد الموضوعة المخصصة على مداخل المساجد ووضع كمامات حرصا على ​السلامة العامة​".

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