لفت مثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان إيان كوبيتش، في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن "اللقاء جاء قبل زيارتي الامم المتحدة في نيويورك لاطلاع مجلس الامن على التطورات في لبنان وتنفيذ مندرجات القرار 1701 والقرارات الاخرى"، مشيرا الى "أننا تحدثنا عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة، والتقدم الحاصل على صعيد تحسين الوضع في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادي، اضافة الى البحث في مواضيع اخرى. واستمعت الى وجهة نظر دياب قبل مغادرتي لنقل الرسائل والمعطيات خلال زيارتي الى نيويورك".
كما إلتقى دياب سفراء مجموعة اميركا اللاتينية برئاسة سفير المكسيك خوسيه اغناسيو ماداراسو، الذي لفت الى أن "الوفد هنأ دياب بتشكيل الحكومة، واكد له دعم مساعيه وما تقوم به الحكومة اللبنانية للنهوض بالبلاد".
واستقبل دياب وفد "التجمع الشعبي البيروتي" برئاسة محمد عيتاني، الذي سلم دياب مذكرة طالبت بـ"الاسراع في خطوات الاصلاح ومحاسبة من كان السبب والمسبب بالكارثة الاقتصادية والانهيار والافلاس، لأن الناس جاعت وتعاني من الاهمال والتقصير على صعيد السكن والطبابة والدراسة".
كانت هذه تفاصيل خبر كوبيتش بعد لقائه دياب:استمعت الى وجهة نظره قبل نقل معطياتي الى نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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