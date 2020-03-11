طيران الشرق الأوسط: تسيير 3 رحلات من وإلى جدة والرياض والدمام في السعودية

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، أنه "بعد الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، ستقوم بتسيير 3 رحلات من وإلى: جدة، الرياض، والدمام وذلك إنطلاقاً من حرصها على تأمين عودة الرعايا اللبنانيين والسعوديين إلى وطنهم"، مؤكدة أنها ستسعى الى "تأمين الأذونات المسبقة لنقل الركاب في حال وجود ضرورات إضافية مماثلة".
وأضاف البيان: "للاستفسار والمساعدة يمكن لركابنا الكرام الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن رقم: 1330. كما يمكنهم الإتصال بمكاتب مبيعات الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل".
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