طالبان ترفض عرض كابول للإفراج عن أسرى

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كابول: رفضت حركة طالبان الأربعاء عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في "شكل ملحوظ"، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين لفرانس برس إنه "يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية".

وأضاف أن أي تغير لذلك يرقى إلى "انتهاك" للاتفاق المبرم بين المتمردين وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي.

وشكّل تبادل الأسرى احدى النقاط الرئيسية في الاتّفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وطالبان في قطر في 29 شباط/فبراير الماضي.

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ورغم أن كابول لم تكن طرفا موقعا على الاتفاق، نص الاتفاق على أن يتم الإفراج عن 5000 أسير من طالبان، تحتجزهم السلطات الأفغانية، ما أدى إلى رد فعل غاضب من غني.

وجاءت تصريحات شاهين بعد إصدار غني مرسوما ذكر أن الحكومة ستفرج عن 1500 أسير اعتبارا من السبت، لكن فقط إذا خفض المتمردون العنف.

وسيتم الإفراج عن 3500 أسير آخرين بعد بدء المحادثات، وفق ما ذكر متحدث على تويتر.