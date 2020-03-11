شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يحذر من الأندية الوهمية فى طلب إحاطة: خطر على الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن عدم تطبيق اللوائح المنظمة لعضوية اتحادات الألعاب الرياضية، لافتا إلى أن اتحادات الألعاب الرياضية تعانى من وجود تخمة فى العضويات الوهمية والشكلية بداخلها لعدد كبير من الأندية الوهمية التي لا تباشر على أرض الواقع هذه الألعاب مباشرة فعلية وعضويتها في الاتحادات عضوية شكلية فقط، وذلك نظراً لعدم وجود رقابة من قبل الوزارة ولجان إشراف ومتابعة على هذه الأندية ومدى ممارستها الفعلية للألعاب الرياضية المشتركة في اتحاداتها.

وأضاف فؤاد، أن هذه الأندية الوهمية لها نصيب الأسد من عدد الأصوات داخل الاتحادات الرياضية الأمر الذى جعلها فريسة سهلة تجاه راغبي السيطرة واستحواذ أكبر عدد من الأصوات داخل الانتخابات، كما أن هناك أندية تمتلك أكثر من صوت نظراً لاستقلالها القانوني عن بعضهم البعض مثل أندية الشبان المسلمين.

وتابع فؤاد:" يبلغ عدد أندية الشباب المسلمين حوالي 6 أندية في مختلف محافظات مصر، وبالتالي يمتلكون 6 أصوات في حين أنه على سبيل المثال نادي الأهلي والذي لديه أكثر من فرع ويمارس ممارسة فعلية للألعاب الرياضية المشترك في اتحاداتها لديه صوت واحد فقط، في انتخابات هذه الاتحادات، الأمر الذي نجم عنه الكثير من الممارسات السلبية داخل الانتخابات نتج عنها إخلال في الاتحادات الرياضية جعل هذه الأندية الوهمية التي لا تمارس هذه الألعاب ممارسة فعلية تتحكم في مصير الأندية الأخرى التي تمارس ممارسة فعلية لديها مدربين وأماكن للتدريب.

واستطرد فؤاد، نظرا لكل مما تقدم ونظراً لما نتج عن ذلك من إخلال داخل الاتحادات الرياضية لابد من بحث الأمر لسرعة ردعه وإعادته إلى مساره الصحيح بما يمنع أي محاولة لعرقلة الرياضة في مصر.