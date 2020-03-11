شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد المحاور المؤدية للمناطق الأثرية بالجيزة برفقة المحافظ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الوفد البرلماني من لجنة السياحة والطيران المدني، الذي يتفقد عددا من الطرق المؤدية للمناطق الأثرية في محافظة الجيزة، ومنها مشروع تطوير محور المنصورية. ويأتي ذلك في ضوء طلب الإحاطة الذي قدمه النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، بشأن انتشار القمامة والنفايات علي طريق سقارة وترعة المريوطية والمنصورية، مما يشوب المنظر ويثير اشمئزاز السائحين اثناء مرورهم بالمناطق ويظهر صورة غير حضارية لمصر . Advertisements ويشارك في الزيارة، النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، والنائب ابراهيم حمودة وكيل اللجنة، والنائب أمين مسعود عضو اللجنة.

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