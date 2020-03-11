شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على 5 طلبات بإنشاء محطة سكة حديد وكوبرى ورصف طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، وأوصت بإدراجه فى الخطة وسرعة التنفيذ.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إنشاء ميدان وكوبرى علوى بمدخل حى مبارك القديم أمام استراحة المغربى– بمحافظة جنوب سيناء.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أيضاً، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماح سعد جبرائيل، بشأن وضع صدادات شوكية أرضية تسمح للمركبات بعبور المزلقانات في اتجاه واحد.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نضال السعيد، الأول: بشأن تنفيذ بلاط إنترلوك لشوارع السلام، إبراهيم الدسوقي، عبدالفتاح جعفر - بيجام - شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، على أن يتم إدراجه فى خطة العام المالي 2020/2021، وبعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والثاني: بشأن عمل بلاط إنترلوك للشوارع الرئيسية في منطقة بيجام - حى غرب شبرا الخيمة – محافظة القاهرة.

من جانبه، سحب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، نائب دائرة المراغة بمحافظة سوهاج، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن رفع مستوى الخدمات داخل طائرات شركة مصر للطيران.

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وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، وهيئتي السكة الحديد والطرق والكبارى.