"شكاوى البرلمان" توافق على 3 اقتراحات برغبة لرصف طرق وإنشاء كبارى بالمحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبو منقار وأبو هريرة – محافظة الوادى الجديد.

ووجهت لجنة الاقتراحات والشكاوى، الجهات التنفيذية فى محافظة الوادى الجديد، بسرعة التنفيذ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين، حيث أكد النائب تامر عبد القادر، أن الطريق حالته سيئة فى جزء منه، ما يتسبب فى كثرة الحوادث.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن توفير الاعتماد المالى من وزارة النقل لإنشاء كوبرى مشاة علوى يربط منطقة ساحل طما الغربى بمدينة طما – محافظة سوهاج، وأجلت الاقتراح برغبة الثاني المقدم من "عبد الرزاق"، بشأن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من محور طما الجديد – محافظة سوهاج، لمزيد من الدراسة.

وشهد الاجتماع، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبرى الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية.

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وحضر اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والنقل والإسكان، وهيئتي السكة الحديد والطرق والكباري.