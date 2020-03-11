ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو شادو واستروكس في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد العناصر الإجرامية، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الجيزة)، ومحاولته لتصنيع وتجهيز كمية من مخدري الاستروكس والبودر "الشادو" بقصد ترويجها على عملائه. Advertisements عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وعُثر بحوزته على (1,500 كيلو جرام من مسحوق البودر "الشادو المخدر" – 200 جرام لمخدر الاستروكس – 115 جرام لمخدر الحشيش -مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – هاتف محمول). يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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