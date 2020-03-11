دول آسيوية تحظر على مواطنيها السفر إلى بؤر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي/بانكوك- (د ب أ):

أعلنت الهند وتايلاند واستراليا، الأربعاء، عن قيود جديدة على المسافرين من دول، لديها أعداد كبيرة للإصابات بفيروس كورونا الجديد، حيث تسعى الحكومات جاهدة للحد من انتشار المرض.

فقد أعلنت الهند أنها أوقفت جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين من ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، الصادرة اليوم الاربعاء وقبل ذلك، والذين لم يدخلوا البلاد بعد.

جاءت التنبهات الجديدة ، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 60 في الهند.

وقالت وزارة الصحة إن التأشيرات التي تم منحها لجميع المواطنين الأجانب، الذين سافروا إلى تلك الدول الثلاث منذ الأول من فبراير ولم يدخلوا بعد الهند، معلقة أيضا.

وطالبت نيودلهي أيضا الركاب الذين لديهم تاريخ من السفر مؤخرا إلى البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وتايلاند وسنغافورة وإيران وماليزيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا بالخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم.

ومن جهة أخرى، سجلت سريلانكا ثاني إصابة فقط وهي لمرشد سياحي محلي، كان يعمل لدى مجموعة من السياح الإيطاليين.

Advertisements

وكان سائح صيني زائر قد تأكدت إصابته في وقت سابق.

وقالت السلطات الصحية إنه تم الإعلان أن السائح خالي من الفيروس منذ ذلك الحين وتم إرساله إلى المنزل.

وسجلت تايوان 48 حالة إصابة من بينها حالة وفاة.

من بين هؤلاء، 17 مريضا تعافوا وغادروا المستشفى.

وفي الوقت نفسه، تأكدت إصابة 49 حالة على الأقل في الفلبين.

وشهدت ماليزيا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة، من 20 إلى 149، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة في البلاد.

وتم الإعلان عن الارتفاع في الأعداد بعد وقت قصير من منع ماليزيا الدخول اعتبارا من 13 مارس الحالي لأي شخص سافر من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهي الدول الأكثر تضررا.