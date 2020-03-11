محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن غدًا الخميس، أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. واستثنى قرار الوزير سعفان، وفق بيان، اليوم الأربعاء، من هذه الأجازة كل من الفئات التالية: - العاملون في المرافق الحيوية التي تحددها السلطة. - خدمات مياه الشرب. - خدمات الصرف الصحي. - خدمات النقل. Advertisements - خدمات الإسعاف. - العاملون في المستشفيات. - العاملون في المطاحن والمخابز. - الخدمات الشرطية. ويأتي ذلك في ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء، بمنح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام الخاص قطاع الأعمال العام أجازة مدفوعة الأجر نظرًا لظروف الطقس السيئ المتوقعة غدًا. وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بذلك، لقيام مكاتب العمل التابعة لكل مديرية بمتابعة تنفيذ الإجازة بالشركات والمصانع بكل محافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم قرار الأجازة بسبب طقس الخميس.. غدًا يوم عمل لـ7 فئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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