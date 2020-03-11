الإعدام شنقًا لعاطلين قتلا مواطنًا لسرقته في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، على قرار مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقًا لعاطلين اشتركا مع آخرين في قتل مواطن وسرقة سيارة وهواتف محمولة من عدد من الأشخاص تحت تهديد السلاح بالطريق العام.

البداية ببلاغ تلقته مديرية أمن الشرقية، بوصول أيمن إبراهيم عامل مقيم دائرة مركز منيا القمح، للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته بأعيرة نارية.

وكشفت التحقيقات اشتراك "السيد.م" مقيم قرية "بندف" دائرة المركز و"فارس.ع.ع" مقيم قرية "أبوطوالة" دائرة المركز، مع 8 أشخاص آخرين بقتل المجني عليه بهدف السرقة، وارتكابهم واقعة سرقة السيارة رقم (ر ل ب 9241) مصر، وسرقة مبلغ مالي وتليفونات محمولة تحت تهديد السلاح، مملوكة لكل من "عبد العاطي سعيد، وائل جودة، روماني صبحي، رفعت ميخائيل".

جرى إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة بالشرقية، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، بإحالة أوراق خمسة منهم للمفتي والمؤبد لخمسة آخرين.