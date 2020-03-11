الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية تُصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):
كشفت فحوصات طبية عن إصابة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الصحة البريطانية، نادين دوريس، بفيروس كورنا.
وقالت نادين دوريس ، العضوة في البرلمان عن حزب المحافظين الحاكم، إنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وقامت بعزل نفسها في منزلها.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه عن سادس حالة وفاة في بريطانيا نتاج الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا 383.
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