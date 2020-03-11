بعد تهديدات بالقتل.. "الشاباك" الإسرائيلي يتولى مسؤولية حماية جانتس

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أكدت الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك"، الأربعاء، أنها تسلمت مسؤولية حماية زعيم المعارضة رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، وذلك بعد تهديدات بالقتل.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن جانتس، المنافس الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتلقى تهديدات منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن التهديدات تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وجاء في التهديدات "جانتس يجب أن يقتل" و"جنازة جانتس هذا المساء ، وعلينا حرق جميع اليساريين القادمين من أجل حرب أهلية، وبالأخص الشيطان جانتس".

وكانت حماية جانتس قبل ذلك من مسؤولية حرس الكنيست، الذي يتولى حماية البرلمان ونوابه.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو وافق على توصية الاستخبارات الداخلية بنقل مسؤولية حماية جانتس له.

ويسعى جانتس حاليا لبناء تحالف لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. كان نتنياهو كتب على تويتر أن تشكيل حكومة بدعم من "القائمة المشتركة"، التي تضم أحزابا عربية، بمثابة "كارثة لإسرائيل".