خطة طارئة.. رئيس القابضة للمياه يجتمع برؤساء شركات 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة خطة الطوارئ والاستعداد لموجة الأمطار المتوقع سقوطها غدًا الخميس وحتى السبت، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد.

وراجع رسلان، خلال الاجتماع، خريطة التنبؤات الجوية والمناطق المتوقع هطول أمطار بها وكميات الأمطار المتوقعة، مشددًا على رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى والعمل على مدار الساعة.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب، في بيان لها، المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الأحمال بشبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.