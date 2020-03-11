بدء محاكمة المدير الأسبق للأمن الجزائري وأبنائه بتهم الفساد المالي

بدأت اليوم الأربعاء بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) عبد الغني هامل وأبنائه بتهم الفساد المالي.

ويواجه هامل وأبناؤه عدة اتهامات منها غسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.

وكانت المحكمة قد أجلت في جلستها المنعقدة 19 فبراير الماضي هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين لتمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق.

ومن بين الشهود في هذه القضية رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ووزراء وولاة سابقون.

يذكر أن هامل مثل في

شهر مايو الماضي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد الذي استمع اليه أيضا في قضية محاولة إدخال 701 كيلوجرام من الكوكايين من ميناء وهران.وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد أودع في الخامس من يوليو الماضي هامل واثنين من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.