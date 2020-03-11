مقتل 6 سجناء جدد فى إيطاليا إثر أعمال شغب جراء تدابير كورونا

قُتل ستة سجناء جدد؛ جراء أعمال شغب نشبت بسجن في إيطاليا على خلفية إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء أنه تم احتجاز حراس من السجن كرهائن في مرفق إصلاحي
الزيارات والحد من الخروج من الزنازين، وتجمَّعت الأسر خارج السجون للاحتجاج على القيود، وللحصول على معلومات عن ذويهم.
وكانت الحكومة الإيطالية قد فرضت قيودًا على التواصل المباشر بين السجناء وأسرهم، كما أصدرت السلطات أمرًا بوقف جميع
يذكر أن ستة سجناء آخرين قتلوا أمس الأول الاثنين؛ إثر اندلاع احتجاجات عنيفة في 27 سجنًا إيطاليًا ضد القيود التي فرضتها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتي تشمل منع زيارات أقارب السجناء.
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