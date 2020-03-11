الإمارات تعبِّر عن أسفها لانهيار اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة الإماراتي يوم الأربعاء إنه يأسف لانهيار اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط الذي يحل أجله في نهاية مارس .
وقال الوزير سهيل المزروعي في حسابه الرسمي على تويتر إنه يعتقد بقوة في ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة وأقل تقلبًا.
وكانت أسعار النفط شهدت هبوطًا حادًّا تاريخيًّا يوم الأحد بعد أن خفّضت المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام لتبدأ بذلك حرب أسعار ضد روسيا.
وانخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 27%، إلى أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، ليبلغ سعر البرميل 30دولاراً، بينما يستعد التجار لخطوة قيام السعودية بإغراق السوق بالنفط الخام في محاولة لاستعادة حصتها في السوق.
وكان يتداول النفط الخام مؤخراً بنسبة 22%، حيث بلغ سعر البرميل 32 دولاراً. كما انخفض خام برنت، المؤشر العالمي، بنسبة 22% ليبلغ سعر البرميل 35 دولاراً. ووفقاً لريفينيتف، فإن عقود النفط باتت تتجه نحو أسوأ يوم لها منذ العام 1991.
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