خضوع 2500 شخص لإجراءات العزل المنزلي في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن خضوع 2500 شخص لإجراءات العزل المنزلي تحسبا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملى الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك،

حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا فى درجة حرارة المريض.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في بيان صحفى أنه تم عزل المواطن المصرى في المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

Advertisements

ولفتت الوزارة أن مجموع الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد

داخل المملكة 21 حالة.

و تسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ فى الانتشار، وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف، منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن، للحد من انتشار الفيروس.

.