الكويت تغلق ميناء الدوحة أمام السفن العراقية والإيرانية

قال الناطق الرسمي باسم مؤسسة الموانئ الكويتية ناصر الشليمي، إنه تم إغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات الإيرانية والعراقية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع، وذلك كإجراء احترازي لفيروس كورونا المستجد، مبينًّا أن الإغلاق سيكون مؤقتًا حتى إشعار آخر.
وكشف الشليمي أن المؤسسة تقومبالتنسيق مع منظمة النقل البحري والموانئ العربية والخليجية بخصوص الإجراءات الخاصة بهذا الفيروس، وذلك من خلال فحص طواقم السفن القادمة لهذه الدول ومنها الكويت وكذلك التفتيش والتدقيق على البضائع المستوردة من الخارج وذلك خوفا من نقل الفيروس المعدي.
وأوضح أن هناك تعاوناً بين الجهات البحرية في الوقت الراهن، نظرا لما تعانيه الدول من انتشار كبير لهذا الفيروس، وفقا لجريدة الأنباء.
وأضاف: "اتخذنا جميع التدابير في الموانئ البحرية وتم التركيز على الدول الموبوءة والتي أعلنت وزارة الصحة عنها، ولدينا في المؤسسة ما يقارب 800 موظف يعملون في إدارات مختلفة ومن ضمنهم الإداريون والمشرفون والبحارون".
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