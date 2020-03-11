سوريا تؤكد عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا"

أكد وزير الصحة السوري، نزار يازجي، في تصريح صحفي، أن لا إصابات بفيروس "كورونا" في سوريا حتى اليوم، وأن أي حالة مشتبهة فيها ترسل إلى المخابر التي باتت تمتلك المستلزمات اللازمة.
وقال الوزير إن الوزارة اتخذت منذ بداية الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" في الصين، الاحتياطات والإجراءاتالوقائية اللازمة على المنافذ الحدودية والمطارات، للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد مع تجهيز مركز حجر صحي في منطقة الدوير بريف دمشق.
وأوضح نزار يازجي، أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهزت مخبرا بكل المستلزمات لاختبار الحالاتالمشتبهة في إصابتها بالفيروس، مشيرا إلى وجود 1126 مركزا صحيا موزعا في سوريا، مجهزا لرصد الأمراض السارية.
وأشار يازجي إلى إحداث غرف عزل في مشافي الصحة ووزارة التعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية من أجل الحالات المشتبه فيها، وتم الطلب حاليا من المشافي الخاصة إحداث غرف مماثلة، مؤكداً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي حالة مؤكدة بفيروس "كورونا".
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