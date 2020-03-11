قوات حفتر تعزز من تواجدها جنوب سرت

نشرت وكالة الأنباء الليبية مقطع فيديو قالت إنه يظهر وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر إلى محور الوشكة، جنوب شرقي مدينة مصراتة. محور الوشكة، جنوب شرقي مدينة مصراتة. وأوضحت الوكالة التي تديرها الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في مدينة بنغازي، أن التعزيزات العسكرية تابعة للكتيبة 128 مشاة. مدينة بنغازي، أن التعزيزات العسكرية تابعة للكتيبة 128 مشاة. يأتي ذلك فيما تتواصل هدنة نسبية بين الطرفين في محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس، كانت أعلنت في 12 يناير الماضي.

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