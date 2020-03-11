تسجيل 10 حالات وفاة جديدة في مدريد جراء "كورونا"

أعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31. العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة إلى 31. وقالت الهيئة الصحية للمنطقة إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء. حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة ارتفع اليوم إلى 1024، مقارنة مع 782 حالة إصابة أعلن عنها أمس الثلاثاء. وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية في وقت سابق

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