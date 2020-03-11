مليشيا الحوثي تفجر مدرستين وتختطف معلمين بمحافظة مأرب

فجرت مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن مدرستين في مديرية (مجزر) بمحافظة مأرب شرق صنعاء، واختطفت معلمين وسط تحذيرات من استهداف العملية التعليمية بالمديرية.

وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي - في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية - "إن مليشيا الحوثي فجرت مدرستي (آل صلاح، وآل مثنى)، واختطفت المعلمين يحيى قائد وطارق الجابري،

كما هجرت وشردت عددا من المعلمين في المديرية".وتستخدم ميليشيا الحوثي الانقلابية التعليم لخدمة مشروعها، وفرضت على المدارس الحكومية بصنعاء إقامة أنشطة وفعاليات طائفية تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن مساعيها "لحوثنة" التعليم كأهم مؤسسة في البلاد.وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد حذرت، في وقت سابق، من مواصلة جماعة الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على "تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية وتعبئ الصغار لتحشدهم لجبهات القتال".وكشفت أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة قتلوا على يد ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، إضافة إلى إصابة قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي.ووثقت النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم، ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلق عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.