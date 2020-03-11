الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني

أدانت الصين بشدة، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي وقع في الخرطوم أمس الأول، واستهدف موكب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

جينغ شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "إن الصين تشعر بالصدمة بشأن الهجوم على موكب رئيس الوزراء السوداني.. ونعارض وندين بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تأييد بلاده للسودان بقوة في مواصلة عملية الانتقال السياسي وحماية الأمن والاستقرار الوطنيين.