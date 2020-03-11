كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء يتوقعون إصابة 70% من الألمان بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع خبراء، اليوم الأربعاء، إصابة من 60 إلى 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا، وفقًا لما كشفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكدت ميركل، أن على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا، معربة عن عن أملها في أن تساعد القرارات الصعبة التي اتخذتها إيطاليا بإبطاء انتشار الفيروس.

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وأشارت ميركل، في اجتماع عبر الفيديو مع المفوضية الأوروبية، إلى أنهناك تنسيق أوروبي للتعاطي مع كورونا.

وأوضحت ميركل، أن "الحظر الذي وضعناه على توريد المواد الطبية لا يعني منع توريدها بالكامل، ولكن علينا أن نؤمن حاجاتنا أولا"، كاشفة عن تخصيص 140 مليون يورو للمساعدة في برامج تطوير لقاح يعالج كورونا.

وكانت المستشارة الألمانية ميركل، قد وجهت بإلغاء أي تجمعات تزيد عن ألف شخص، مشيرة إلى أن الهدف كسب الوقت ونبطئ انتشار الفيروس.