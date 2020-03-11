كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند.. معارض بارز محظور يواجه اتهامات جنائية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الأربعاء، أنها ستوجه اتهامات جنائية بخرق القانون الانتخابي ضد تاناثورن خوانغرونج روانجكيت، زعيم حزب المستقبل إلى الأمام المنحل الآن، في أحدث إجراء ضد السياسي السابق المناهض للحكم العسكري.

وقال ساوانج بونمي، نائب الأمين العام للجنة الانتخابات لـ"رويترز": "هذه هي القضية الجنائية حيث المفوضية الأوروبية هو صاحب الشكوى. ستتعامل الشرطة مع العملية القانونية".

وتأتي الشكوى، بعد أقل من شهر من قيام المحكمة الدستورية بحل حزب المستقبل إلى الأمام وحظرت على 16 من كبار مسؤوليها، بمن فيهم زعيمه، ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات بسبب ما حكمت المحكمة بأنه قرض غير قانوني من مؤسسها.

عززت التحركات القانونية، التي أشعلت الاحتجاجات من جانب الطلاب وأدانها النشطاء المؤيدون للديمقراطية، مكانة في البرلمان لائتلاف برئاسة رئيس الوزراء براوث تشان أوتشا، زعيم المجلس العسكري السابق الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عام 2014.

يواجه "تاناثورن"، الملياردير الكاريزمي الذي أسس الحزب، بالفعل تهمتين جنائيتين، إحداهما ارتكاب جرائم على الكمبيوتر بسبب خطاب نشره على فيسبوك ينتقد فيه الطغمة العسكرية والآخر بسبب الفتنة بزعم أنه ساعد المتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري في عام 2015.

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وقالت لجنة الانتخابات، في بيان، إنها سترفع اتهامات جنائية ضد زعيم الحزب السابق بسبب خرقه لقانون انتخابي يقول إنه تقدم بطلب ليكون مرشحًا لعضو في البرلمان مع العلم أنه غير مؤهل، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف باهت (6،370 دولار) وحظر لمدة 20 عامًا من السياسة.

وتأتي الشكوى في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العام الماضي بعدم أهليته كعضو في البرلمان لحيازته أسهم في شركة إعلامية في تاريخ تسجيل ترشيحه للانتخابات.

نفى "تاناثورن" في السابق خرق القانون الانتخابي، قائلًا، إنه باع أسهمه في شركة وسائل الإعلام قبل التسجيل كمرشح.

احتل برنامج Future Forward المركز الثالث في انتخابات العام الماضي وظهر كخصم كبير للحكومة. احتل حزب برايوث الموالي للجيش المركز الأول في انتخابات مارس 2019، لكن أحزاب المعارضة تقول إن القوانين الانتخابية التي كتبها الطغمة العسكرية تهدف إلى منح المؤسسة العسكرية السيطرة على السياسة.

سوف ينضم الأعضاء الـ 55 المتبقون في برلمان الحزب المنحل رسميًا إلى حزب حالي يدعى Move Forward Party.

وتعهد "ثاناثورن"، وريث ثروة لقطع غيار السيارات، بمواصلة القتال من أجل الديمقراطية والعمل جنباً إلى جنب مع زملائه السابقين.