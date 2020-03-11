في أول ظهور إعلامي مصور له، منذ بداية أزمته في فرنسا سنة 2016، اختار الفنان سعد لمجرد برنامجا على يوتوب من إنجاز اليوتوبر الإماراتي، أنس بوخاش، وتمحور الحديث عن حياة النجم المغربي دون الخوض في تفاصيل المشكلة، التي لا يزال متهما فيها.
وتحدث لمجرد في حلقة البرنامج، التي نشرت، ليلة أمس الثلاثاء عن طفولته، وعلاقته بالفن في سن صغيرة، بعدما نشأ في أسرة فنية، كما تحدث عن الخوف في حياته، وعلاقته بولاديه، وكيف جعل فخرهما به هدفا له.
وقال لمجرد إنه نضج، بعد وصوله سن الثلاثين، مؤكدا أنه لا يندم على أي شيء في حياته مدام أنه استفاد منه، وتعلم، ومكنه من الوصول إلى ما هو عليه اليوم.
وقال لمجرد إنه بخير، خصوصا مع سطوع نجمه مجددا مع بداية السنة الجديدة، ونجاح حفله الأول في الرياض، مؤكدا أنه بخير حتى في الجانب الشخصي.
ويرى لمجرد أن حاجة الفرد إلى إثبات ذاته في المجتمع تتحقق لديه عند تحقيق أعماله الفنية النجاح، واصفا نفسه بكلمة واحدة في نهاية اللقاء بكلمة ” السلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر في أو لقاء مصور منذ بداية أزمته..لمجرد يبسط تفاصيلا من حياته وشخصيته – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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