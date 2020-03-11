فيروس كورونا.. وزارة الصحة ترصد 78 حالة محتملة بالإصابة بالفيروس و5 إصابات مؤكدة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 78 حالة محتملة بإصابة فيروس “كورونا”، بينما تم رصد 5 إصابات مؤكدة بالفيروس، وحالة وفاة فقط.

وبحسب بلاغ لوزارة الصحة، فإنه بعد إجراء تحاليل مخبرية على الحالات الـ 73 المحتملة، تبين أنها غير مصابة بالفيروس.

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وأوضحت وزارة الصحة أنها تقصد بـ”الحالات المحتملة”، ظهور عرض، أو أعراض تنفسية حادة، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان مسافرا، أو مقيما في منطقة تنتشر فيها العدوى، خلال 14 يوما، سبقت ظهور الأعراض.

أو في حالة ظهور عرض، أو أعراض تنفسية حادة، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان على اتصال وثيق مع حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، خلال 14 يوما، سبقت ظهور الأعراض.

وأضافت وزارة الصحة أنها تقصد بـ”الحالات المحتملة”، أيضا، ظهور عرض، أو أعراض تنفسية حادة، مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، عند شخص كان على اتصال وثيق مع شخص اشتغل، أو أقام في مستشفى، تأكدت فيه حالات مصابة بالفيروس، خلال 14 يوما سبقها ظهور الأعراض.