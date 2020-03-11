وزير الاقتصاد والمالية يدعو إلى الحزم مع المتغيبين عن العمل وتفعيل مساطر التأديب والاقتطاع من أجورهم

دعا محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بالحضور اليومي للموظفين، وتفعيل المساطر اللازمة في حق المتغيبين مع الاقتطاع من أجورهم.

وأشار بن شعبون، في مذكرة، وجهها إلى المديرين، التابعين للوزارة، إلى ضرورة الإلتزام بمنشور رئيس الحكومة، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية الدائمة، مسجلا أن تفعيل هذا المنشور لا يتم بكيفية موحدة على مستوى جميع المديريات في الوزارة.

وفي هذا السياق، دعا بنشعبون مسؤولي وزارته إلى المبادرة بإشعار المصالح المكلفة بالموارد البشرية، على الصعيدين المركزي والمحلي، بكل تغيب عن العمل، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل.

كما طالب بنشعبون المصالح المختصة، بتوجيه إنذار لمطالبة الموظف المعني باستئناف عمله داخل أجل 7 أيام، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة، داعيا مصالح الموارد البشرية إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر، في حق كل متغيب بدون مبرر، أو ترخيص كيفما كانت مدته، بعد توجيه استفسار كتابي إليه.

المذكرة دعت، أيضا، إلى إعمال المسطرة التأديبية بالنسبة إلى حالات التغيب المتكرر عن العمل بدون مبرر، والتي تتضمن الطرد من العمل في أقصى إجراءاتها.