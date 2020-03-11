النجمة ليلى غفران تعود بكليب جديد- فيديو

تستعد الفنانة “ليلي غفران” لإصدار كليب جديد، أكدت أنه جاهز، وسيصدر قريبا، دون كشفها تفاصيله.

وروجت ليلى غفران لجديدها بنشر مقطع من عملها الجديد، دون إظهار وجهها للجمهور، مع عبارة قريبا.

وأنجزت ليلى غفران عملها الجديد في مصر، حيث تعاملت فيه مع أسماء مهمة في الساحة الفنية.

وكانت ليلى غفران، قد دشنت عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة “جاني الغرام”، التي هي باكورة أعمال ألبومها الجديد، الذي يضم أغاني بلهجات مختلفة، بينها المصرية، واللبنانية، والخليجية، والمغربية.